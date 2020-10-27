擁槍男遇警盤查逃逸困死巷遭警制伏。(平鎮警分局提供／呂筱蟬桃園傳真)

擁槍男遇警盤查逃逸困死巷遭警制伏。(平鎮警分局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園平鎮警分局龍岡派出所巡邏員警，26日下午行經貿西路段時，發現一部白色自小客車交通違停，警方上前勸導，發現駕駛座疑似放有毒品，袁姓男子見警盤查，竟踩油門加速逃逸，最後車子開進死巷無路可逃，袁男遭警方當場逮捕，並起獲改造式手槍2把、子彈8顆及二級毒品安非他命5.54公克，所幸警方反應及時，緝捕過程並無人員受傷。

警方表示，26日下午2時30分許時，巡邏警網行經平鎮區貿西路時，發現一部白色自小客車交通違停，巡佐楊恩貴及警員馬雲九停車上前勸導，眼尖的楊恩貴發現駕駛座上疑似放著毒品，要求袁男熄火受檢，但袁男見警察出現，立即踩油門要駕車逃逸。

員警見狀後立即駕車尾隨在後，並將袁嫌車輛逼入死巷，但袁嫌仍拒絕就範，棄車徒步逃逸，警方見狀也立刻下車逮人，最後袁嫌不敵優勢警力當場要到壓制逮捕，這才結束這場驚險街頭警匪追逐戰。

袁嫌遭逮後，‌警方也在袁嫌的自小客車上搜出二級毒品安非他命5.54公克、改造手槍2把及子彈各4發，經了解，袁嫌疑為販毒集團成員，26日下午為平鎮警方巡邏查獲，所幸追緝過程所幸未造成人員傷亡。

桃園市警察局局長陳國進得知英勇緝匪時，亦率刑大大隊長邱紹洲至龍岡派出所慰問，並要求溯源除惡務盡。全案訊後除依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品罪嫌，移送桃園地檢署偵辦外，並持續深入追查是否另涉其他刑案。

(中時 )