蔡英文總統今天表示，消防和海巡同仁站在第一線保護人民，政府正加緊腳步推動警察裝備的汰換，要全面提升警察執勤的安全。目前「籌組海巡艦艇發展計畫」正在積極推動中，未來也會有更多新的海巡艦艇加入服役。「政府當各位的後盾，一定會說到做到」。

蔡英文今天由內政部長徐國勇、海巡署長莊慶達、警政署長陳家欽、消防署長陳文龍等人陪同，出席「臺灣警察專科學校75周年校慶大會」。

蔡英文表示，不論是在街頭巷尾抓捕犯人、維持治安的警察，或是進入火場拯救人命的消防員，又或者是巡弋八方海疆，捍衛藍色國土的海巡弟兄姊妹，都是維持社會穩定的重要角色，「因為有他們的英勇無懼，才有民眾的生命安全」。她代表國人，向全國第一線堅守崗位的警察、消防和海巡同仁，致上最深的感謝。

她說，警專的同學以後也會加入行列，走入社會的各個角落，扛起守護人民安全的任務。這個任務不僅非常重大，也會面臨許多危險和挑戰。因此，她要提醒同學們，務必在求學階段，確實精進本職學能，把訓練變成本能，這樣才能在面對問題時臨危不亂，在守護國人的同時，也保護自己。

蔡英文也向同學們承諾，警察、消防和海巡同仁站在第一線保護人民，政府也會是大家的後盾。現在，政府正加緊腳步推動警察裝備的汰換，像是更輕便的警棍、拋射式電擊器，還有接近執勤時的真實情境訓練等，要全面提升警察執勤的安全。

在消防的部分，政府各項補助計畫專案，包括充實汰換車輛裝備器材、5年內增補3,000名消防人力的計畫，都正按照進度，持續落實當中。

在海巡方面，蔡英文說明，目前「籌組海巡艦艇發展計畫」正在積極推動中，今年6月，4000噸級巡防艦嘉義艦已經命名下水，未來也會有更多新的海巡艦艇加入服役。她也再次強調，「政府當各位的後盾，一定會說到做到」，我們全體國人，也會給各位最大的支持。

(中時 )