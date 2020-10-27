「您看得出哪張是合法的停車證嗎？」市議員陳文政27日於市議會質詢說，台中市婦幼停車格相關法令已上路一年，但發現婦幼停車證完全沒有防偽機制，彩色影印後放在擋風玻璃下根本無從辨識；民間也負評如潮，許多家長反映，不但一位難求，更常常遇到無證停放也勸不聽的駕駛人。交通局長葉昭甫說，將加強證件合法性如何去辯識？特定車格應給特定人士使用！

台中市議員陳文政在議事堂拿出兩張孕婦停車證，要交通局長辨識哪張是合法的，交通局長表示無法判斷。陳文政說，因為沒有防偽機制，根本無從辨識哪張合法，在影印店花10元就可以取得幾可亂真的婦幼停車證；婦幼停車格與殘障車格都屬於專用車位，有證才可以停。

陳文政指出，但殘障車位申請需要繳交行照，每張都有專屬編號，對應專屬車牌；相較之下，婦幼停車證卻什麼都沒有。每到假日婦幼停車格總是一位難求，裡面到底有多少車證是偽造的，根本無從查核，他也痛批中央主關機關當初為搶政績便宜行事，造成現在地方查緝偽證的困難。

陳文政要求交通局，除儘速向中央反映婦幼車證防偽的漏洞，在中央規定未改善前，應儘速研擬一套管制的辦法，避免有心人士變造車證非法佔用。針對特定商圈、賣場、公園等停車困難的地點，應增加婦幼停車格的比例，不要讓有嬰幼兒的小家庭常常看得到停不到，婦幼福利的美意，最後變成一肚子氣。

(中時 )