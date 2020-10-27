通傳會(NCC)昨舉行中天新聞台換照聽證會，喜樂島聯盟黨主席施正鋒受訪表示，若法律這把刀造成寒蟬效應、用學者來做一個幫凶的時候，「我是覺得這是已經到了法西斯的前奏了」。

施正鋒今天出席台灣民意基金會民調記者會前，被問到有關於中天新聞台換照、裁罰訴訟案件還在進行等問題指出，「是有點奇怪，過程還在走，還沒走完，所以為什麼要這個樣子？我其實完全沒有辦法理解而已，就是殺雞儆猴」。

NCC聽證會 施正鋒：用學者做幫兇已是法西斯前奏。曾薏蘋攝

對於鑑定人的立場頗為一致，他說，這些學者難道沒有走過威權時代嗎？那個時候正是他大學時代，在幫黨外雜誌寫東西，有時會被「請喝咖啡」等等，但是現在已經民主的時候、講法治的民進黨政府，「但是如果用法律這把刀造成寒蟬效應，用學者來做一個幫凶的時候，我是覺得這是已經到了法西斯的前奏了」。

他反問，「難道這些政治人物跟這些學者完全沒有我們過去威權時代的集體記憶？」所謂的尊重保護言論自由就是，你如果對於你不喜歡的人、討厭的人的言論自由，都不願意尊重的話，那還算什麼保護言論自由。

他說，論自由不是至高無上的，但「它有危害到國家的安全？有鼓勵說要叛國嗎？有鼓勵濫用暴力、仇恨等等？」知道中天也許有一些主持人用的言詞會比「重鹹」一點點，但同樣的，「去看到綠媒不是也是一樣這個樣子嗎？」他覺得很奇怪的，政府這樣的做法走回頭路。

(中時 )