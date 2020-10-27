今年全球航空業受到新冠肺炎疫情衝擊，各國陸續出現航空公司收攤或大裁員，而全球30大航空公司中，只有4家航空公司賺錢，台灣就佔了一半。交通部民用航空局與中華航空事業發展基金會今舉辦飛航安全管理高峰會，國籍航空高層齊聚把脈，「如何活下去」成為焦點議題。

新冠肺炎疫情在世界多地持續蔓延，全球航空業受到劇烈沖擊，為協助我國航空業者提升安全管理能力，民航局與航發會今舉辦飛安管理高峰會，邀請華航、長榮、星宇、華信、立榮、台灣虎航等國籍航空參加，各公司也派出高層交流，討論時事議題。

民航局長林國顯指出，今年全球30大航空公司中，只有4家航空公司賺錢，分別為中華航空、長榮航空、大韓航空與韓亞航空，台灣就佔了2家，政府規劃提供航空業500億元貸款，但目前只用了300多億，可見各公司的存糧還很夠。

華航董事長謝世謙表示，面對新的常態，以前總是喊喊口號，現在要面對現實，航空業面臨3個困境，包括財務、人員訓練與航機維修。航空公司在這波疫情中，沒有政府支持一定無法存活，全球都一樣，航空業現在談的是怎麼存活下來，這方面國籍受惠於貨運做得不錯，但國外裁員的、關閉的很多，例如最近國泰港龍關門、全日空要大裁員，國內報導不多，但在國外見怪不怪。

星宇執行長翟健華說，公司一開門就遇到疫情肆虐，是大家萬萬沒想到的，他在業界待了20幾年，遇過911、SARS、金融海嘯等都挺過來，但這次新冠疫情持續時間那麼長，是從未遇過的情況。

翟健華預言，911恐攻之前，管理部門對航空業的管理比較鬆散，後來從製造端到服務端全面要求加強。當年SARS在全球不過8000例左右，新冠肺炎突破4200萬例，可以想像疫情過後，官方對防疫的要求會增加。

長榮航空總經理孫嘉明則認為，疫苗是讓全球市場回溫的關鍵，沒有疫苗就別想解封。而我國取得疫苗時間也很重要，如果是第2批、第3批才取得，那人家開放了，台灣還在鎖國，就失去了搶下市場的先機。

(中時 )