偶像帝國的裂痕...

韓國娛樂造星能力有目共睹，男女團、演員魅力可以說是席捲全球，作為明星、公眾人物不只歌舞、演技會被放大檢視，私生活和他們的人品其實也很容易影響著社會大眾。

一個再完美、再高高在上的偶像，只要一做錯事、人品一出包，有多高人氣就會跌的多慘，而且就連成長過程中是否做壞事、做得不好恐怕都會被檢討，更遑論像勝利、鄭俊英這樣迷姦、性侵女性的渣男。

今天的《DailyView網路溫度計》就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，2017年起至今，韓星爆出性醜聞、霸凌、耍大牌、耍特權、酒駕等人品「出包」事件，想想你若是粉絲，是否再買單讓他們重回演藝圈？

10、Highlight 龍俊亨

從鄭俊英群聊中揭露出許多A咖男偶像的醜聞，其中龍俊亨正是其一，事件爆發後他坦承私下收過鄭傳的性愛影片，還聊了不恰當的對話，等同成了事件的旁觀者、共犯，雖然最後證實不是最主要群組的成員，但仍對他的形象大傷進而退出Highlight。

此外更爆出他其實有耍特權取得大學學歷，當時曠課、缺席連連卻還是能拿到獎學金、順利畢業，最終教育部徹查取消學位，最高學歷僅有高中。

9、車太鉉

憑藉《我的野蠻女友》在台灣大紅的韓國演員車太鉉，在螢光幕前的形象是愛妻愛家的好好先生，不論是電視劇、電影還是綜藝都很受觀眾喜愛。然而去年的Burning Sun事件意外爆出案外案，警方搜到2016年車太鉉靠著高爾夫球賭博，非法贏得百萬韓圜。

在對話中車太鉉也提到「被舉報就要上銬了」，明知違法而為之，大損其形象，最終他承認並道歉還暫退演藝圈，今年已悄悄回歸拍戲。

8、BigBang T.O.P

紅遍全球的BigBang隨著成員一一爆發醜聞，人氣漸漸走下坡，除了震驚演藝圈的勝利事件外，T.O.P在2017年爆出服役時仍多次吸毒，還和公司女練習生一起在家吸，事件爆發後T.O.P面對媒體時更是露出一抹微笑，像是完全不覺得自己有錯。

最終T.O.P吸毒案被判處緩刑2年，被調離服役的義警單位，然而過去他就曾不斷被拍到抽菸、亂丟菸蒂的壞習慣，讓不少粉絲逐漸收回對他的喜愛。

7、AOA 智珉

AOA智珉爆出霸凌恐怕是2020韓星圈和韓粉圈最震驚的事件了！前成員珉娥7月時在IG突爆出隊長智珉自練習生時期對她的霸凌直到退團為止，不僅10多年來都活在對方的陰影下，還得了憂鬱症、吃安眠藥才能入睡等壓力，讓智珉過去女力爆發、可甜美可搞笑的偶像人設，一夕之間翻盤。

事件爆發後智珉起初不認帳，還在IG發文「小說」，暗指珉娥控訴全是編出來的，但隨著珉娥一連串的割腕照、揭發她帶男友回宿舍等私事，最終智珉認了犯錯，也因為外界輿論怒火難解走上退團一路，並無限期暫停演藝事業。

6、金正賢

今年在《愛的迫降》圈粉一波的金正賢，過去可曾被說耍大牌、目中無人，2018年時他和少女時代徐玄出席電視劇《時間》記者會，在台上不僅全程無笑臉、表情很臭，活像有人欠他錢，在拍照時徐玄試圖勾手、親密點拍照，他也不甩並側身拒絕，現場瀰漫尷尬氣氛，行為舉止全被拍下。

加上他中途以健康因素為由退出該劇的拍攝，粉絲和網友紛紛猜測和不滿，而態度差的臭名也伴隨他許久。

5、FTIsland 崔鍾訓

在舞台上帥氣的彈吉他、魅力撩妹的FTIsland隊長崔鍾訓拿演藝事業開玩笑，和鄭俊英的群組對話中，不僅分享和多名女子發生性關係並拍影片，對話中充滿不尊重女性、強姦等駭人口吻讓人髮指。

事後警方再揭出崔鍾訓2016年酒駕、拿1000萬韓圜賄賂警方一案，他透過群組內成員壓下新聞，還輕鬆開玩笑的說「多虧哥我得救了」、「怎麼會有新聞呢？多安靜的處理掉了」絲毫沒有反省之意，性醜聞加上酒駕，恐怕早已斷送演藝花路。

4、朴有天

屋哩（韓文我們）王世子怎麼了？以《成均館緋聞》、《屋塔房王世子》走紅的朴有天在事業正起飛時，陷入了一連串醜聞風暴，2016年被4名女子控告強制性侵，雖然最終無嫌疑，但仍為他的暖男形象大扣分。

2019年朴有天再被女友黃荷娜爆吸毒，檢驗腿毛、頭髮呈現冰毒陽性反應，且毒癮超大，甚至還有網友找出他手腳因注射而潰爛的照片，他原先打死不認，但隨著證據越來越多，除了承認道歉演藝事業也全毀，日前他宣布復出，不少網友仍不諒解，怒嗆：「就這麼難忘明星夢嗎？」

3、Red Velvet Irene

日前一名造型師爆料被當紅女團Red Velvet隊長Irene拿手機指著辱罵20分鐘，還把人罵哭，痛批對方「沒人性、目中無人」，不少同行按讚支持，甚至不少人發文說：「該爆的總算爆了啊！」暗指Irene脾氣爆行之有年，讓一向是小公主、傻大姊形象的Irene人氣大跌。

隨後網友還翻出師弟曾上節目爆料Irene會裝得很可愛，在練習生中更是「可怕的存在」，避免碰面或是使用同間練習室，而爆料出來後「Irene人品」也登上熱搜榜，爭議未停連帶影響團隊活動暫停。

2、鄭俊英

談到韓星人品爭議問題，不得不提鄭俊英轟動整個娛樂圈的性醜聞事件，選秀節目出身、極具音樂才華的鄭俊英在2016年被前女友指控偷拍性愛影片，當時事件一爆出來就引起不小的公眾輿論，雖然他承認是兩人開玩笑拍攝，但已經讓外界對於他的行為不甚贊同，人氣逐漸下跌。

隨後更在Burning Sun事件中，一個他和勝利的聊天群組中被發現有他和多位女性的性愛影片，還沾沾自喜跟成員笑著說「在車子裡強姦」、「我們就差沒殺人而已」等話，事後更有迷姦、性侵等罪，不僅斷送演藝事業，他被監禁5年、80小時的性暴力治療並限制就業5年，人品大毀要再次出發恐怕難有人接受。

1、BigBang 勝利

身為韓國天團BigBang的成員，勝利不僅沒能做為公眾人物榜樣，還爆出不少醜聞，讓許多中生代韓團破碎缺角...去年Burning Sun事件中，夜店內女客遭性騷擾、性侵不被處理，警方還查出店裡提供VIP客人物色女性服務，並給迷姦水對女生下藥任由處置。

勝利的惡行不只這些，調查案件時一連揪出他在店裡開趴當毒窟、性招待所，也當起高級皮條客進行全球的性交易，還涉嫌海外賭博，醜聞連環爆讓他的人品可說是跌落谷底。

【網路溫度計】提醒您－

◎一人吸毒，全家受苦；珍惜生命，拒絕毒害

◎吸菸害人害己 戒菸可減少健康的危害

◎飲酒勿開車！飲酒過量，有害健康

◎尊重身體自主權 請撥打113、110

◎反霸凌專線：0800-200-885

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年10月28日至2020年10月26日，共三年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『人品爭議的韓星』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

(中時新聞網)