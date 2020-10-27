華為瀏覽器27日發佈《自查整改公告》，根據中新網引述華為公告，旗下瀏覽器自即日起至11月9日，對存在的網路傳播秩序問題進行全面自查，深入整改。自查整改期間，將全面清理違規資訊，嚴管「自媒體」帳號。公告同時表示深刻反思在內容審核流程等方面存在的短板漏洞，深入查找問題根源，切實加強內部管理，健全完善資訊安全管理機制。

在這之前1天，大陸國家網信辦宣佈，即日起對手機瀏覽器進行專項集中整治，華為瀏覽器等8款手機瀏覽器被納入首批重點整治範圍。其餘被點名的手機瀏覽器還有UC、QQ、360、搜狗、小米、vivo、OPPO等。目前大部分企業尚未回應。

據了解，大陸官方此次集中整治將著力3大面向，第一是發佈自媒體違規採編的各類互聯網新聞資訊，如歪曲解讀經濟民生政策、散佈小道消息、傳播謠言資訊、翻炒舊聞編造新聞等。

第二是發佈「標題黨」文章，如惡意浮誇、唱衰賣慘、冒名炒作；第三是發佈違背社會主義核心價值觀的不良資訊，如傳播低俗圖文影像、炒作明星緋聞隱私和娛樂八卦等。

(旺報 )