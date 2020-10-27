移民署新北市專勤隊除查扣手機、帳戶、文書資料等相關證物外，在陳嫌住家內的上鎖鐵櫃查獲1個背包，內裝有600萬元現金。（翻攝照片）

50多歲陳姓婦人涉嫌經營非法仲介集團3年，專門介紹印尼籍失聯移工擔任家庭看護，由於派工快、旗下失聯移工眾多，業界都稱她為「老闆娘」，移民署新北市專勤隊日前獲報前往查緝，逮捕陳嫌及另一名同夥，在陳婦家中鐵櫃內查獲不法所得600萬元現金，正進一步擴大偵辦，訊後以違反《就業服務法》等罪嫌移送臺北地方檢察署偵辦。

據悉，陳婦經營非法仲介集團3年，看準急需照護需求的家庭，願意鋌而走險支付高額仲介費用，聘雇失聯移工擔任家庭看護，收費價格約一般行情2倍之多，合法的家庭看護約2至3萬元，陳嫌每月收費4到5萬元，長期下來非法獲利十分可觀。

移民署新北市專勤隊日前會同新北市新莊警分局及新北市政府勞工局等單位，前往陳嫌家中查緝，除查扣手機、帳戶、文書資料等相關證物外，在陳嫌住家內的上鎖鐵櫃查獲1個背包，內裝有600萬元現金。

移民署新北市專勤隊指出，部分雇主為能儘快派工而存有僥倖心態，甚至認為仲介費用如此昂貴，應該不至於是非法仲介，因此對於派來的臨時看護工身分未多加查證，然而後續面臨失聯移工查處時雇主們還可能面臨高額罰鍰，實在是賠了夫人又折兵。

雇合法的外籍看護需要一定流程及時間，民眾可向合法的醫院及照服機構詢問，切勿輕信來路不明之仲介及廣告，聘雇新住民及外籍人士看護時，應核對居留證及依親戶籍資料之正本，並拍照存證自保。

此外，移民署新北市專勤隊指出，該案查獲聘雇失聯移工的雇主也依法移送勞工主管機關，並將面臨15萬元至75萬元的罰鍰，5年內再違反者更可能觸犯刑事責任，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科120萬元以下罰金。

(中時 )