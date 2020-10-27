今年民眾施打流感疫苗踴躍，台南有3起民眾接種後出現不良反應，一名50餘歲男性、本身為慢性腎臟疾病、糖尿病、吸菸多年病人；目前有呼吸喘、肺水腫在治療中，其他2名分別是60餘歲男性出現鼠蹊部淋巴結腫大、50餘歲男性全身過敏性反應，給予抗過敏藥物後有改善。針對網路有民眾指幼兒接種疫苗隔天竟瘋狂頻尿，衛生局表示狀況罕見，建議家長尋求醫療協助及治療。

台南市衛生局表示，近幾年流感疫苗接種後，都會有零星民眾出現不良反應，今年因為新冠肺炎疫情關係，接種非常踴躍，加上國外有流感疫苗致死案例、台中也傳出一起民眾病危，讓疫苗安全性受到關注。台南也有一名人父在臉書表示年幼兒子在昂接種疫苗隔天竟瘋狂頻尿、5分鐘1次，卻檢驗不出任何問題。

衛生局強調，流感疫苗是由死病毒製成的不活化疫苗，接種後可能會有注射部位疼痛、紅腫，少數人會有全身性輕微反應，如發燒、頭痛、肌肉酸痛、噁心、皮膚搔癢、蕁麻疹或紅疹等，ㄧ般會在發生後1至2天內自然恢復。零星報告不良事件包括神經系統症狀（如臂神經叢炎、顏面神經麻痺、熱痙攣、腦脊髓炎、對稱性神經麻痺、急性周邊神經病變等）和血液系統症狀（如：暫時性血小板低下，臨床表現包括皮膚出現紫斑或出血點、出血時不易止血等）。

針對幼兒於接種自費流感疫苗後，產生頻尿問題，衛生局表示狀況罕見，建議家長可優先尋求醫療上協助及治療。若為疫苗接種後，產生嚴重疫苗不良事件，包括死亡、危及生命、造成永久性殘疾或傷害、導致病人住院、延長已住院病人住院時間或胎兒先天畸形者等，各轄區衛生所將協助民眾詳填「流感疫苗接種嚴重疫苗不良事件通報單」並立即通報本局，將配合進行個案病情狀況等相關調查，並提供個案必要之醫療協助與預防接種受害救濟之申請。

(中時 )