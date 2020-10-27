民進黨政府堅持開放含有萊克多巴胺的美國豬肉進口，為此國民黨立法院黨團提出兩案，首先要求蔡英文總統對此前來立法院報告，其次，針對開放萊豬是為了爭取與美國簽FTA，要求行政院每個月前來立法院報告對美貿易談判進度，兩項提案卻都被民進黨封殺否決，隨後國民黨團召開記者會，質疑民進黨堅決封殺提案，是否意味著萊豬開放後，最終恐怕甚麼都換不到？

國民黨立法院黨團總召林為洲表示，民進黨政府決定開放萊豬，事先沒有充分溝通，事後也沒有好好說明，因此國民黨團提出要求蔡英文總統到立法院報告說明，三個在野黨都認為有必要，只有執政的民進黨持續反對，憲法增修條文明文規定必要時總統應來立法院國情報告，如今就是最適當時機，邀請蔡總統來報告是希望她完整說明決策過程與國家未來要追求的方向，讓國人不分朝野凝聚共識，繼續往前走，蔡總統卻只敢決策不敢來立法院。

國民黨團召開記者會畫面(圖由國民黨團提供)

林為洲進一步指出，此外萊豬開放決策不明，到底開放目標是甚麼？既然可能是為了推進對美貿易談判進度，簽署自由貿易協議(FTA)，所以國民黨團提案，請行政院每個月來立法院報告對美貿易協議談判進程，民進黨卻不願意，讓人懷疑，是否我們將平白開放萊豬進口，最後卻甚麼都得不到，這是讓人最擔心的。

(中時 )