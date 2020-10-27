NCC昨天舉行中天換照聽證會，聽證會結束卻引發外界更多疑慮。國民黨立委蔣萬安今天接受前高雄市新聞局長王淺秋的廣播節目「千秋萬事」採訪時表示，這整件事背後似乎有政治力介入，且斧鑿明顯，在NCC做最後決定前，應該排除政治力影響，讓NCC依法行事，行使獨立職權。

王淺秋談到中天換照公聽會，形容彷彿在看電影「威龍闖天關」，NCC找了八府巡按來審查，7為鑑定人明顯在此之前已經有共識，只是以不同角度來發表而已，像是一支足球隊在互相傳球。且不願讓當事人有太多發言，這種思想審查令人震撼，這是史上第一次有媒體要被公審。

蔣萬安表示，自己昨天有趁空檔關注聽證會，後續再看其他新聞報導。他看到中天的律師答辯清晰完整，對於鑑定人主攻裁罰過高的問題，該律師提到若排除政治類的，其他類的裁罰有其他媒體遭罰件數更高，且許多裁罰仍在走行政訴訟，真正確定的只有5件，且總金額約113萬，與鑑定人聲稱的1000多萬有很大落差。

蔣萬安認為，審查換照程序應該要依照法律規定來，聽證會至少讓雙方表達意見，但社會也關注整個程序。民眾應該要了解，我們現在捍衛的是新聞自由，不能因為媒體跟你立場不同，或是常常批評時政，就在決定是否換照的時候，講出各種理由。他認為，民眾心中自有一把尺，換照通過與否應該回歸到理性討論，避開意識形態與政治力介入。

王淺秋也說，沒看過媒體被這樣公審的，尤其是對媒體、企業老闆做言論審查的簡直前所未見。且NCC明顯是想激怒旺旺集團董事長蔡衍明，想要藉此得分，但就結果來看，NCC反而是失分的，好像政府機關在圍剿一個企業。

王淺秋也提到，哪一個電視台沒有被董事長管過新聞走向？她進一步爆料，她曾經在一個綠媒的高階主管旁邊聽到，該主管接到來自董事長的電話，在電話中被董事長咆哮，甚至還聽到髒話，在責怪該名主管為什麼政論節目要邀請某些人上節目。王認為，很多人買媒體是有目的的，但對於內容應該看結果論，是否有刻意違反公序良俗，有無讓大眾權益受到影響。

(中時 )