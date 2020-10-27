大陸近年為擺脫晶片技術劣勢，官方大力扶持半導體產業發展，但過去1年來，6大省份6個百億人民幣的半導體項目先後停擺，引發爛尾潮。大陸官媒報導，一些地方政府只關注短期政績，給沒經驗、沒技術、沒人才的「三無」企業可乘之機，呼籲要防止企業「一哄而上」帶來惡性競爭。

陸媒經濟日報發表評論指出，大陸在半導體領域起步較晚，與發達國家差距較大，不少企業和地方政府還對其産業特性和規律認識不足，提醒發展半導體產業應做好規劃布局，避免「遍地開花」的重複建設及資源浪費和惡性競爭。

文中說，大陸早已成為全球最大的半導體消費市場，但多年來，大陸半導體進口額卻超過石油，位居各類進口産品之首，意指大陸國産半導體自給率嚴重不足；尤其近一兩年，華為、中興等國産龍頭企業的遭遇更暴露大陸半導體的弱點。

評論提到，由於日益增加的外部壓力再次揭開大陸的「缺芯」之痛，雖然産業發展因而吸引更多政策和資金支持，但投資過熱也帶來低水平重復建設，甚至是「騙補」等行業亂象，導致沒經驗、沒技術、沒人才的「三無」企業可乘之機，造成「一哄而上」的資源錯配。

評論表示，半導體産業是資金、技術和高端人才密集型的産業，産業技術和産品更新迭代快，絕非一夕之功，政府要慎防半導體産業投資過熱帶來「劣幣驅逐良幣」效應，「一哄而上」帶來的不良後果，不僅是部分項目「爛尾」造成的資源浪費，甚至哄抬人工、原材料價格，帶來惡性競爭，不利於大陸晶片產業長期發展，建議以「主體集中、區域集聚」原則，做好規劃布局，營造産業發展的良好環境。

(中時新聞網)