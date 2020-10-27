疫情來襲，台灣學生留學意願不減！香港科技大學大一台生黃宇磊為了「脫離舒適圈」而前往香港，雖然目前主要還是視訊上課，但已經線上體驗了國際化氛圍及英文教學環境；同校大四台生韋煥庭正在台灣實習，她表示港校讓她深刻體驗到「沒有前進，就是後退」這句話，但如果是目標明確、喜歡競爭的人，在這裡會如魚得水。

黃宇磊畢業於復興高中，雖然他也申請到大陸競爭激烈的復旦大學醫學院，但因為興趣在金融行業，加上2018年升高二暑假曾參加港科大台灣學生會舉辦的校園體驗營活動，受到香港的國際化校園、英文教學及多元金融就業機會吸引，最後仍選擇港科大商學院。他表示今年高中同班有3人來港科大，同校同屆有5個人來港科大，「我自己則是想換換環境，簡單地說，想脫離舒適圈。」

黃宇磊已經視訊上課了1個月，很喜歡這裡的上課環境。他表示，很多人可能會認為視訊上課會有些問題，但他的實際經驗是互動都很順利，只要把問題打在聊天室，老師有看到都會回答，反而能鼓勵害羞的同學提問；另外他也以為視訊上課不會有人提問，結果同學們問問題還頗踴躍，且老師會把錄影放在網路上，讓他可以反覆複習。當然最可惜還是沒有機會跟同學當面互動，「這是我下學期最期待的事情。」

北一女中畢業的韋煥庭當初申請到新竹清華大學資訊工程及電機工程，後來仍選擇港科大計算機工程學系（即台灣的資工系），主要是希望嘗試不同環境，給自己更多挑戰。

韋煥庭大一時參加港科大「本科生研究計劃（Undergraduate Research Opportunities Program，UROP）」，這是港科大2005年就開始運作的機制，用意是讓大學部學生有跟著指導教授做研究的機會，她表示那一年讓她學到要積極發問，以及如何自己去找資源及自學。

大二時韋煥庭修讀綜合系統與設計（Integrative Systems and Design）課程，這個課程更特別，有點像是創業學程，校方還和大陸北京大學及韓國首爾大學合作，期末去北京和首爾交流，最後並做出產品。

二升三的2019年暑假，韋煥庭返回台灣，在中研院資訊科技研究所實習；該年9月至12月又去捷克布拉格理工大學當交換生，體驗到歐洲同學上課的方式：「他們比亞洲學生更勇於發問！像亞洲學生如果問了一次不懂，就想說自己下課後解決，不太會追問，但歐洲學生不會怕不好意思。」

韋煥庭說，她今年因為疫情都沒回香港，也有體驗線上課程，由於她一直想要有長期實習的經驗，9月起她選擇休學，在台灣資訊安全公司從事研發實習。

她表示，語文能力和國際化程度是在香港就學很大的優勢，尤其港科大是一所競爭很激烈的學校，這裡大家擔心的不是成績 Pass or Fail，而是有沒有 A＋；加上因為成績計算方法是 relative grading，也就是說不是達到某個分數就有A＋ 或A，而是要和別人比較，因此必須想辦法比別人更好，充分體現「沒有前進，就是後退」這句話，目標明確、喜歡競爭的人，在科大會如魚得水。

校方表示，學測5採4之後，一直是用「4科學測總分高於4科頂標」作為台灣學生的門檻，往年錄取的大部分同學都可以達到這個標準；此外今年雖然有疫情，但招到約40位台生，比以往還多。2021年有會一個獎學金專門給台灣同學，細節還在確認；入學申請作業是早輪11月20日截止、主輪明年1月14日截止，明年2月下旬面試，還不確定是線上或是在台北，視情況而定。

(旺報 )