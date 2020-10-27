新北市議員張志豪27日總質詢時指出，促轉條例第五條規定要移除、改名或其他方式處置公共場所的威權象徵，他說蔣介石是20世紀領導人殺人排行榜第四名，蔣介石銅像就是威權象徵，新北有53處至今處裡進度是0，要求侯友宜面對真相，才能與過去和解；侯友宜表示，對於事實真相一定要去了解，也要把時代背景因素納入考量，他會請教育局了解處理進度。

張志豪說，侯市長曾對建立李登輝前總統紀念圖書館有過承諾，大家都很期待，李登輝被稱作台灣民主先生，民主的負面意義就是威權。

張志豪說，蔣介石過去就是威權象徵，他是獨裁者、他是殺人犯，必須面對過去真相歷史才能和解，侯市長民意高達7成，未來可能會擔任領導人，但新北53處蔣公銅像處置量卻是0，連台北市都處理了2件，他也強調，處置並非只有移除一途，也可以多元利用，創造符合當地文化的城市美學。

侯友宜說，每個時代與每個環境不一樣，人只有往前看，往後看只有心存感恩，謝謝別人為這塊土地貢獻，對於事實的真相一定要去了解，也要把背景因素納入考量，他也會要求教育局仔細了解，看要怎麼處理。

(中時 )