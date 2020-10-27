願賭服輸！謝龍介今赴台中「跳水」｜2020.10.27

國民黨副祕書長、台南市議員謝龍介，2020立委選舉時與民進黨台中市議員謝志忠打賭，如果台中市立委所屬政黨未上5席就要跳柳川，日前謝龍介宣布將履行承諾，時間就在今（27）日下午2點，考慮柳川水位太低不適合跳水，改到豐原葫蘆墩公園。不過，葫蘆墩公園日前才發生落水意外，網友也紛紛提醒謝龍介注意安全。

謝龍介表示，「要過年了，債不還不行！」並已聯絡謝志忠，今日下午將帶著難兄難弟「秘雕」一起兌現承諾，還加碼說要帶台南知名糕點到台中，比看看誰的糕點好吃。

不過22日葫蘆墩公園才發生溺水意外，一名女子落水，警消到場發現，女子倒臥水中已無生命跡象，緊急送醫搶救，目前仍在觀察當中。

對此，網友表示，「穿救生衣跳應該還好啦」「綁繩子再跳唄」「穿好救生衣游泳圈再跳」，但也有人提到台北市議員王世堅，「當年跳海都沒事了」「要跳就去台中港跳啊！世堅都去蘭嶼跳了」，另外有網友則笑說，「秘雕：我都這個模樣了 ，還要拖我下水」。

謝龍介今兌現承諾，下午赴台中豐原葫蘆墩公園，引網友討論。（圖／摘自PTT）

(中時新聞網)