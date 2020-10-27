受新冠肺炎疫情影響，離島類出國正夯，金門縣長楊鎮浯今上午率主管及旅客180人包機到花蓮，中午同樣花蓮鄉親搭立榮航空前往金門旅遊。楊鎮浯致詞說，為了促進兩地觀光，包機啟航正逢議會召開定期大會時間，金門縣議會支持觀光新政策，還通過延會決議，盼在觀光淡季雙向互送客源，推動花金雙城旅遊新路線。

花蓮金門包機首航，今上午由立榮航空搭載180名金門遊客飛抵花蓮機場，花蓮縣長徐榛蔚率隊前往機場，歡迎金門縣長楊鎮浯率主管及旅客到訪。徐榛蔚說，國際旅遊平台Agoda網站「全球十大熱搜旅遊景點」，今年下半年，花蓮衝上全球熱搜冠軍，她也推薦花蓮高山百岳、以及花蓮有機蔬菜。尤其在後疫情，包機直航可以促成兩地旅遊互惠，提供便捷方式讓外島民眾抵花蓮旅遊，希望持續推動互惠。

金門縣長楊鎮浯（右）率主管及旅客到訪，徐榛蔚（左）到場接機。（王志偉攝）

180名旅行業者及遊客搭乘立榮航空AIR BUS321到花蓮進行3天2夜觀摩旅遊活動。（王志偉攝）

「這團很熱，旅行社推出包機到花蓮旅遊，鄉親即刻報名秒殺」，金門縣長楊鎮浯說，金門擁有許多獨一無二特色，戰地史蹟，傳統古蹟以及生態旅遊，金門都是朝聖之地，而金門處在兩岸中間，這幾年，從兩岸對峙前線，成為兩岸交流前緣，有機會不仿走訪金門，深入探訪金門特殊的地理環境。

楊鎮浯還說，包機啟航時間，正是金門議會定期大會召開時間，亦會大力支持觀光新政策，亦會為此通過決議延後幾天召開大會，讓縣府團隊能帶隊赴金門包機旅遊，盼在觀光淡季雙向互送客源，推動花金雙城旅遊新路線。

縣府說，前年花蓮曾與金門促成4航次包機，睽違2年後因應後疫情旅遊，縣府今年8月再與金門談定2地直飛包機行程，首梯今上午8時55分由金門起飛，10時05分抵達花蓮，在花蓮進行3天2夜遊程；同日上午10時55分原班機則會搭載花蓮民眾前往金門。

因180個機位瞬間秒殺，於是再與金門縣府及2地旅行公會合作，促成12月2至4日將有第2架次包機。

(中時 )