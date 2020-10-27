美股大跌，聯電美國存託憑證（ADR）跌約1%，聯電(2303)今天股價同步走跌，早盤開低0.3元為32.7元，盤中跌幅略收斂至微跌0.45%，在本周四下午法說會前相對抗跌，股價仍呈現高檔整理的格局。

聯電ADR周一收盤為5.52美元，跌0.06美元，跌幅1.08%，換算每股為台幣31.91元。聯電周一股價收在33元，外資周一反手買超聯電6878張。

聯電於上周四(22日)一早公告，美國司法部指控聯電涉及侵害營業秘密案，聯電公司提出建議量刑書狀，罰金6000萬美元，較原本市場預期的輕。聯電上周四拉尾盤收最高，聯電ADR上周四更大漲8.75%。聯電上周五開高達33.8元，最高34元後壓回翻黑，至今三個交易日，股價震盪整理，仍呈現高檔整理之格局。

聯電預計29日(周四)下午舉行線上法人說明會。聯電第3季合併營收448.7億元，較第2季成長1.1%，與去年同期相較成長18.9%，續創單季營收歷史新高。聯電第4季將有望受惠於需求維持高檔，法人看好營收表現有機會再創新高。

美國司法部指控聯電涉及侵害營業秘密案，聯電提出建議量刑書狀，罰金6000萬美元，只是結果仍待法院核准。法人分析，紛擾許久的訴訟案有望在短期內解決，且罰金遠低於市場預期，可謂利空出盡，一旦判決確立，聯電有望回歸基本面，後續成長動能續旺。

外資法人看好，聯電今明年營運將持續成長。受惠8吋晶圓代工產能吃緊，代工價格可能調漲，法人預期，聯電第4季營收可望續創歷史新高，明年營收及獲利將較今年再攀高。

(時報資訊)