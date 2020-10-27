《The Athletic》記者查蘭尼亞（Shams Charania）上週報導，NBA有意在12月22日、聖誕節前夕舉辦新球季開幕戰，且讓例行賽縮短至72場，不過這對剛打完總冠軍賽的洛杉磯湖人以及邁阿密熱火來說，在體能上恐是一大負擔，如今湖人「聖堂射手」格林（Danny Green）就在節目上預言，如果真要那麼早開打，球隊一哥詹姆斯（LeBronJames）恐會缺席首月賽事。

格林在節目「The Ringer NBA Show」上表示，如果NBA新賽季真的要在聖誕節前夕開打，他預期部分隊友沒辦法為新球季做足準備，他說：「我認為大多數的人，如果球季在12月開打，我覺得他們會說『我不會去參賽』，如果要盡快展開新賽季，我認為詹姆斯不會在那邊，我不期望會看到他在第一個月上場比賽。」

格林此番言論並非意味著球隊老大哥將離隊，直到球季開打一個月後才歸隊，他繼續說：「詹姆斯可能會跟我們一起訓練，但我不期待大家會想去比賽，或是展現出他們的意願。」

湖人和熱火剛在11日打完總冠軍賽，如果新賽季在12月下旬開打，兩隊球員都只有2個多月的時間去休息，讓自己身體恢復。

即便如此，但NBA聯盟日前已向理事會告知，若球季在表訂日期開打，預計會帶來超過5億美元的額外收入，填補2019-20年賽季各球團因為疫情少賺的錢。

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(中時新聞網)