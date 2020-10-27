巴西里約熱內盧市西部海岸的「富塔達島」是當地著名「貓島」，島上近250隻貓主要靠遊客餵食和附近漁夫餵食，但受到新冠肺炎影響當地觀光，島上的貓因飢餓喚起狩獵本能，竟開始自相殘殺、大貓吃小貓、吃同類貓屍體，動物救援組織獲知後趕緊前往救援，目前已每周運送貓糧與飲水。

富塔達島上的貓主要透過遊客和漁民餵食沒有食用價值的漁獲，而前往觀光的遊客和志工也會供應貓糧與飲用水，當地漁民表示，前幾年觀光遊客多，漁民漁獲銷售好，當地貓自然供食無缺，變得慵懶自在，甚至喪失攀爬和獵食等技能。

不過今年初新冠肺炎肆虐全球後，當地觀光人潮銳減，造成貓沒有食物來源，過於飢餓之下，竟然發生大貓吃掉幼貓，還有貓咪吃同類屍體充飢的情況；當地動物救援組織獲知後趕至島上，除了將受傷的貓咪帶去治療，並在島上安裝塑膠飼料輸送管來運送貓糧及食水，大約每周補充一次。

目前組織呼籲，由於島上缺乏水源，加上近年來降雨量下降，導致不少貓咪死去，因為島上貓實在太多，希望有心人可以多去領養。

(中時新聞網)