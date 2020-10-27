中國在全球主要經濟體中率先從疫情陰影下復甦，但許多餐飲老字號流年不利，成立至今156年、被譽為北京烤鴨之王的全聚德昨(26日)晚公布今年第3季業績報告，年度累季虧損2.02億人民幣(約8.76億台幣)。大陸《財新網》指出，此虧損額度接近全聚德前3年獲利。

全聚德在報告中指出，新冠疫情使營運受巨大衝擊而導致虧損，但第3季營收已較第2季成長53.4%，單季虧損額也在下降，顯示業績已有改善。根據財務相關數據，2.02億虧損僅5378萬人民幣來自第3季。

前3季全聚德總營收5.16億人民幣，不但與去年同期相比大跌56.71%，也可能連3年營收和淨利下滑。據《財新網》報導，全聚德2017至19年營收分別是18.61億、17.77億、15.66億人民幣，淨利則分別是1.36億、0.73億、0.45億人民幣。這代表全聚德要在第4季營收超過10.5億人民幣才能改變下滑趨勢。

全聚德成立於清朝同治三年(1864年)，創辦人是來自河北省冀縣的楊壽山(字全仁)，他原是養鴨學徒，頂下北京前門大街名為「得聚全」的雜貨鋪，取「以全聚德、財源茂盛」之意改名全聚德創業，1952年經營權由楊家改為公私合營，除入選中國馳名商標、中華老字號，首創的掛爐烤鴨工藝2008年6月被選入大陸第2批國家級非物質文化遺產名錄。

2007年全聚德在深圳證券交易所掛牌，被譽為「烤鴨第一股」，上市首日較發行價暴漲逾271%，風光一時，2012年是其業績巔峰，直營門市24家，營收19.44億人民幣、淨利1.52億人民幣都創紀錄。

全聚德曾是北京烤鴨代表品牌。(新華社資料照片)

但首先是大陸推出禁奢政策，全聚德在內高端餐飲市場受衝擊；其次全聚德所提互聯網升級、與外賣平台合作等轉型策略並不順利；此外，加盟店管理不善，與連鎖糕點、名產老字號商鋪稻香村合作推出袋裝醬鴨等措施，反而衝擊品牌追求品質形象，加以便宜坊、四季民福、大董、晟永興等店競爭，烤鴨之王榮景不再。

如同今年因服務態度引發爭議的另家老字號天津狗不理包子，大陸網路對全聚德評價普遍是「菜品太貴、服務太差、性價比(即台灣所稱CP值)太低」，北京與周邊省分當地人幾乎不會到全聚德消費，其客群只剩慕名而至的外國觀光客，受疫情影響自然最慘重。

全聚德今年7月曾宣布菜品全面降價，並且不再收取10%服務費，但比起費用，服務態度可能是更大問題，才導致網路評價沒有好轉，甚至有人形容在全聚德吃飯，感受比路邊大排檔好不了多少，服務員常發生收拾鄰桌過於迅速激烈、顧客呼叫也愛理不理。定位「互聯網社區大學」的微觀學舍評論指出，「全聚德是經歷數代人嘔心瀝血才打出的金字招牌，但是想要敗掉它，一代人就足夠了。」

(中時新聞網)