最新民調，台灣最喜歡政治人物緊追蔡英文是這兩人。曾薏蘋攝

台灣民意基金會今公布最新民調，當前台灣人最喜歡的政治人物前三名分別是總統蔡英文、新北市長侯友宜、副總統賴清德；其中侯與賴僅差約一個百分點。

此外，蔡英文總統第二個任期已上任5個月，根據今（27）天最新民調結果發現，有15.8％非常贊同、40.8％還算贊同她處理國家大事的方式（包括重要人事安排與政策）只有17.4％不太贊同，11.8％一點也不贊同，14.2％沒意見、不知道或拒答。

換句話說，有過半數20歲以上的台灣成年人贊同蔡英文處理國家大事的方式，29％不贊同，贊同者比不贊同者多28個百分點，游盈隆表示，顯示蔡英文處理國家大事的方式續獲明顯的肯定與支持，此刻「仍倘佯在總統蜜月期的春風中」。

不過，游盈隆認為，最近有三個具高度爭議性的議題出現，可能成為蔡英文能否續維持高民意支持到年底的重大隱憂，包括：開放美國萊豬進口、目前不尋求與美國建立外交關係及中天電視台撤照爭議。

他說，根據美國政治學者針對美國總統蜜月期的研究，美國總統蜜月期或長或短，平均大約維持七個月。如果以這為標準，蔡英文未來兩個月能否繼續維持高民意支持度，能否繼續受絕大多數人民擁戴？非常值得觀察

游盈隆認為， 蔡英文是當前台灣人最喜歡的政治人物，似乎是再自然不過的事情，因為從前面相關的分析可理解，她目的聲望崇隆，從2020年初到現在，一直維持在至少五成五的民意支持度，沒有誰會超越她。

他說，倒是在蔡英文後面的五位檯面上政治人物，侯友宜、賴清德、柯文哲、鄭文燦和蘇貞昌都是被認為很有可能出來角逐2024總統的人物，但為何呈現這樣的先後排序？值得反覆推敲。

台灣最喜歡政治人物民調顯示，19.7％蔡英文，8.6％侯友宜，7.3％賴清德，4.8％柯文哲，4.8％鄭文燦，3.2％蘇貞昌，2.4％韓國瑜，2.2％陳時中，2％馬英九，21.4％其他(包括1％左右或以下者)，9.6％都不喜歡，26.6％沒意見，5.4％不知道／拒答。

游盈隆說，扣除41.6％不表態或沒有偏好者，共有58.4％表示至少有一個政治人物是他／她最喜歡的。

這次調查訪問期間是2020年10月19-20兩天；以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1080人；抽樣誤差在95％信心水準下約正負2.98個百分。

(中時 )