今天清晨海巡芳署苑安檢所所長，前往海邊進行安檢勤務時，發現一名女子在數百公尺處前緩緩的走向海中，由於當時正在漲潮，所長立刻拿起救生裝備往海中衝去前方警告並準備救援，但女子仍持續往前走，直到所長大喊「相信我，我只要你活著」，女子才停下腳步淚眼相望，隨所長走回岸上。

「相信我，我只要妳活著」，女緩緩走入海中被海巡所長一句話喚回頭。(戴志揚翻攝)

海巡署中部分署第三岸巡隊表示，今(27日)上午7點左右，芳苑安檢所長李奕駿於南蚵平台執行安檢勤務時，發現蚵道外疑似有一名女子持續走向外海，因海水越漲越高，深怕女子受困，所長立即率員攜帶救生裝備下水實施救援。

但女子雖然已見海巡人員，但仍繼續往海中走去，所長率隊員加快腳步抵達女子身旁後，發現該女子全身酒味，不理會勸說。所長當場用溫柔的語氣低聲說「相信我！跟我回去，這是我的轄區，我要保護你的安全，我只要你活著。」

這時女子似乎恍然大悟，立刻帶著淚眼回頭，答應與海巡隊員一起回到岸上，這時海巡隊員才通知女方友人前來，經過安撫後帶返家。

中部分署第三岸巡隊表示，民眾應珍惜生命，循求各類管道援助，如張老師專線1980、安心專線1925諮詢，同時也適時關懷身邊家人及朋友，給予必要之幫助，才能避免不幸的意外發生；若民眾於岸邊發生緊急危難事故，皆可撥打海巡署「118」服務專線，海巡人員將提供各項服務及救助。

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自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

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