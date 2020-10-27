由於流動性好、透明度高、成本低廉，交易型開放式指數基金（ETF）持續受到資金青睞，大陸市場今年以來新成立ETF（不包括貨幣基金）88檔，累計募集規模超過1000億元（人民幣，下同）。其中科技類ETF最受歡迎，發行份額較大的股票ETF幾乎清一色是跟蹤新能源車、人工智慧、半導體等科技細分領域指數的產品。

據《中國基金報》引述Wind數據顯示，截至10月26日，今年已成立ETF基金88檔，首發募資總規模1017.84億元；去年同期成立產品55檔，發行總規模1201.32億元。儘管今年ETF產品成立規模相對略低，仍處於歷史高位水準。

觀察各類型產品中，股票ETF仍是絕對主力，新成立69檔股票ETF，規模合計907.67億元，占新成立ETF總規模的9成，這一比例與去年保持一致，而今年內成立的股票型ETF基金中，追蹤科技板塊相關指數的產品募資能力最強。

與去年同期相比，今年ETF發行市場最明顯的變化就是科技基金驟然升溫。今年24檔ETF基金首發募集規模超過10億元，其中發行份額位居前10的ETF中有8只是科技行業基金，發行規模合計461.96億元，佔新成立ETF基金發行總規模的45％以上。

(旺報 )