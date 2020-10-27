擁有美國醫學博士學歷的蘇姓婦產科名醫在新竹市開設診所，10年前鄭姓女子求診，蘇男未發現她子宮外孕狀況給予適當治療致她猝死，他遭判囚1年4月定讞，民事部分，台灣高等法院維持一審認定，判決蘇須賠償鄭女的父母、夫、子共816萬9755元。可上訴。

2010年11月9日當時34歲的鄭女因暈眩、下腹部劇痛抱著肚子進入診所，蘇男經超音波檢查後懷疑她有子宮外孕情況，但只開藥給她囑咐她返家休息多喝水補充水分，鄭女在家服藥後仍持續嘔吐，腹痛幾近休克，蘇男未採取必要的檢查也未安排轉診大醫院。

因鄭女無法自行下車走到診所，蘇男逕行上車為她施打止吐針，要她回家休息，隔天凌晨，鄭女昏厥被送往台大新竹分院急診，經多日搶救治療，仍在同年月24日中午因腦部缺氧合併多重器官衰竭死亡。

一審將蘇男判刑2年，二審維持刑度但給予他緩刑2年、須賠償死者家屬300萬元，高院更一審提高賠償金額為480萬元，仍給予蘇男緩刑5年，但高院更二審認定蘇男沒有悔悟、未與死者家屬達成和解獲取諒解，改判刑1年半。

案經上訴後，去年最高法院考量刑法業務過失致死罪修法後，比較新舊法規定，再依照立法理由，不能因業務即予以加重，還要考量違反義務的情節，撤銷原判決，自為改判1年4月，蘇男須入獄服刑。

民事部分，一、二審都認為，依據衛生福利部醫事審議委員會二次鑑定結果，蘇的做法有違醫療常規，致鄭女因右輸卵管子宮外孕破裂併發腹腔出血導致出血性休克，至死亡結果之發生，兩者間有相當因果關係，判他須賠償死者家屬816萬多元。可上訴。

(中時 )