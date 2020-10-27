今年8月19日晚間，彰化縣溪湖鎮福德路上，發生一起自小客車自撞超市事故，除了林姓駕駛，車上2名幼子受到輕重傷，坐在副駕的太太則當場死亡。原以為是單純失控自撞，沒想到檢警深入調查發現，當晚竟是林男與太太吵架，一時情緒失控，故意開車自撞超市，今彰檢偵查終結，依對妻子殺人罪、及對兒童殺人未遂罪等，將林男起訴。

原以為只是單純失控自撞，沒想到檢警深入調查發現，當晚竟是林男與太太吵架，一時情緒失控，故意開車自撞超市。(資料照)

林男以時速144公里的速度，衝撞路口的超市，造成副駕駛妻子慘死，後坐的女兒受到重傷，目前還在加護病房中。(資料照)

今年八月間，林男太太陳女，懷疑林男與某女姓友人有曖昧關係，２人因而產生嫌隙，同月18日晚間，陳女帶著2歲女兒及3個月大的兒子，返回田中娘家，隔日晚間7點20分許，林男聯絡陳女，以小孩生病要去看醫生為由，順利載著老婆與小孩出來，並驅車往溪湖某診所方向前進。

當晚8點34分小孩看診完後，林男試圖帶著陳女返回同居處，但陳女不肯，加上林男查看陳女手機，懷疑陳女與其他男子交好，晚間9點32分至56分在車輛行駛其間，恐嚇陳女「是妳要跟我去？還是今晚是最後一晚」、「是嗎？妳要選今晚是最後一晚了」等語，期間陳女試圖想打開車門跳車，但遭林男抓住。

過分的是，林男駕駛車輛時，還故意偏離車道，作勢要衝撞閘道分隔島，讓陳女心生畏懼，請求林男放過他，讓她回田中老家，經過一番爭吵，9點56分林男將車輛停在溪湖成功高中前，與陳女談判爭吵一直到10點4分。

最後２人溝通未果，林男竟基於殺人不確定故意，從成功高中門口，沿著福德路由南往北急速加速，並口說「好、今晚對死，幹你娘啦」、「結束掉而已啦」等，最後在平面道路以時速144公里速度，行經福德路與西環路口時，失控撞上路旁超市。

事故發生後，林女因心包膜裂傷等嚴重傷害，造成心包膜填塞，送醫搶救後，當晚11點20分仍宣告不治，而年僅2歲的女兒，因頭部外傷併硬腦膜下出血、肺挫傷、急性呼吸衰竭等傷害，事發至今仍在加護病房治療中，而5個月大的男童則有安全座椅保護，僅受皮肉傷無大礙。

事後林男遭檢方起訴，檢方訊後認為，林男對妻子觸犯恐嚇、強制、殺人等罪嫌，請求法院從一重之殺人罪處斷；對２名幼子涉犯殺人未遂罪嫌，請求法院依《兒童及少年福利與權益保障法》加重其刑。

(中時 )