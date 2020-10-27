先前在PTT表特版造成討論話題的正妹BECKY (傅靖瑜)，除了擁有火辣身材，她還是高材；在錄取率僅有8%的考試裡，她以全國第28名取得律師執照，現為一名正式的律師。畢業於東吳大學法律研究所，擁有168公分的高䠷好身材，一雙106公分的細辣長腿被網友稱為極品，除了律師的身份外，她還是婚紗與平面廣告模特兒。

也因在PTT的超高聲量，BECKY成了各家節目的新寵兒，在《綜藝大熱門》、《國光幫幫忙大哥是對的》、《全民星攻略》各節目邀約下，BECKY還拍起了電視告；為了保持好身材，她也時常在IG分享自己的健身心得。

BECKY時常在IG上分享健身心得 (圖/ 翻攝自傅靖瑜臉書)

不論是啞鈴、槓鈴、臀肌的訓練都難不倒她，BECKY也PO文分享道：「一般而言，下半身的訓練，會以基本動作-長槓深蹲及硬舉為主。 但訓練中後期之後，我會搭配短槓做單腳硬舉（有些人會用壺鈴）。原因是, 短槓單腳硬舉可以同時訓練腹肌，重量體積較小，Range of motion大/可作輕重量多組數的訓練；臀肌相對於股四頭肌為小肌群，當重量過重，身體會以股四頭肌發力代償，而無法完全訓練到臀肌。」

BECKY好身材一覽無疑 (圖/ 翻攝自傅靖瑜臉書)

人美心也美的BECKY也在《國光幫幫忙》節目中提到，她曾在土地公面前發誓，如果考上律師的話，會幫助法扶並贈書、筆記給弱勢的考生。而後真的考上律師執照的她，也實踐自己的承諾，因此也受到不少網友和粉絲的喜愛。

(中時新聞網)