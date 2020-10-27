胰臟癌有「無聲的殺手」之稱，死亡率幾乎等於發生率，醫院要判斷病人是否罹癌，必須靠肉眼檢查影像，假設1天10個病人每人做1次電腦斷層掃描，醫師1天就的看上5000張影像，因初期的腫瘤太小看不出，病人被發現時往往已是末期。台大醫院搜集3000筆影像資料，開發出世界首創的AI自動偵測模型，經健保資料庫驗證，判斷的準確率達9成以上，可找出小於2公分的初期癌，甚至1公分的腫瘤也能被發現。

台大醫院內科部主治醫師、醫學院內科教授廖偉智表示，胰臟癌的發生率逐年攀伸，超過8成患者確診時已無法動手術，6成確診就是癌末。胰臟癌之所以難發現，主要是無明顯症狀。與此同時，醫師平均每月要查看300-400名病人的影像，每人照1次就有500張，但這些都需要在手術、門診的間隙完成，要在黃金期揪出胰臟癌是難上加難。

廖偉智與台大應用數學所教授王偉仲合作，召集醫學、資工、數學等人才，搜集出約3000筆胰臟癌病變與對照組的電腦斷層影像，標記出腫瘤位置，供模型訓練。台大MeDA實驗室以人工智慧搭配高效能GPU計算，開發演算法並反覆測試，進而訓練出PANCREASaver模型，可自動從電腦斷層影像中偵測胰臟癌。

在台大醫院，放射科診斷出胰臟癌的準確率是93％，但PANCREASaver模型可將診斷的準確率提升至98％，可找出小於2公分的初期癌，甚至1公分的腫瘤也能被發現。這項創舉已在今年7月刊登於《刺絡針數位醫療》期刊。

為驗證該模型在其他地方的結果，團隊進一步利用健保署全國性資料驗證，最終取得正確率91.1％、敏感度90.9％、特異度93.1％的成果。廖偉智表示，此模型目前已在台大醫院進行試驗，可補足肉眼判讀的不足，也能讓醫師的診斷有多一道認證，達到及早發現、及早治療的目標，未來期盼運用到台灣各地的醫院，協助縮小放射科醫師人工判斷上的差異。

(中時 )