◎藍要總統赴立院報告美豬 綠人數優勢表決封殺

蔡政府將於明年元旦開放含有萊克多巴胺的美國豬肉進口，國民黨團提出建請蔡英文總統針對開放萊豬一事至立法院進行國情報告及要求行政院每月向立法院提交書面報告等兩項公決案，立法院長游錫堃今邀集朝野協商，民進黨團總召柯建銘認為，總統赴立法院國情報告，從1999年至今沒有成功過，相關規範也不是很清楚，淪為政治操作議題而已，朝野無法達成共識，送交院會表決，民進黨團在人數過半優勢下否決提案。

◎中捷試營運？董事長給答案

台中市長盧秀燕指台中市捷運綠線年底可通車，台中市議員陳淑華、邱素貞、謝明源、蕭隆澤27日聯合質詢表示，捷運通車議題是安全的問題，希望市府不要為了迎合盧秀燕年底通車的政治承諾搞政治操作，放話誤導民眾。台中捷運公司董事長林志盈說，履勘委員提出須改善事項改善後，經委員複檢通過後，提報交通部申請營運許可後，一週內試營運。

◎陳同佳自首 只欠入台簽證

香港特首林鄭月娥今日（27日）出席行政會議前表示，本來不想再談港女命案犯嫌陳同佳有關事件，因會引起某部分人士的情緒波動，但林鄭稱，據管牧師表示，陳同佳仍然很願意回台灣投案，現在只欠一樣東西解決事件，就是讓陳同佳獲得入台簽證。林鄭強調，入台簽證的簽發權不在特區政府，重申其他輔助性的安排港府很願意做。

◎老爺推滿額刮刮樂 旅展要送環島大獎

ITF台北國際旅展即將開展，老爺酒店集團集結旗下11家飯店，推出高達20種住宿及餐券選擇，分別有人氣必買2,900元聯合住宿券、1,680聯合餐飲券、新登場的13,200元老爺微環島套券及各館限定商品，去年首次推出現場消費滿額刮刮樂活動大受歡迎，今年再升級2.0版「老爺享樂遊」刮刮樂，滿額即可刮卡抽價值38,800元的老爺酒店5天4夜環島假期大獎，超殺的國旅優惠務必買好買滿。

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(中時新聞網)