拍賣會上還有極具收藏價值的積家空氣鐘。（台北分署提供）

遠東航空因積欠勞健保、房屋稅，被行政執行署台北分署查扣拍賣編號B-28017的MD-82型飛機，將可能在11月3日「123聯合拍賣」降價後拍出，成為影片拍攝道具，台北分署透露，已經有製片公司詢問買下飛機的可能性，此外，聯合拍賣當天還有名牌包、首飾、太陽眼鏡與生活雜貨等動產及多筆不動產進行拍賣及變賣。

遠航公司因為積欠牌照稅、房屋稅、勞健保費、勞基法罰鍰、出境航空旅客機場服務費共9600萬餘元，移送行政執行後，台北分署分案查扣遠航存款900萬，還查扣3架遠航名下客機，並將其中唯一沒有設定扺押，編號B-28017的MD-82型飛機，在10月6月以鑑價後的最低拍賣價格672萬元拍賣。不過，遠航老飛機雖然在拍賣前曾有3組買家詢問台北分署，但最後仍無人投標而流標。台北分署將底價減為540萬元後， 11月3日再次拍賣。

據透露，遠航客機流標後仍有許多民眾電洽台北分署拍賣結果，有意在2拍時進場競標，其中甚至有製片公司詢問買下飛機當作影片拍攝道具的可能。

此外，拍賣會上還有極具收藏價值的積家空氣鐘，該空氣鐘利用無形的空氣，無聲無息地牽動發條，獨創技術及靜寧典雅的設計，享有瑞士國寶美譽，這次變賣價格僅7萬5000元。Dior、Ted Baker等多款名牌包，與原於百貨公司專櫃銷售的美國、歐洲進口手鍊、耳環、墜飾。

在不動產方面，有台北市及新北市的土地44筆及建物4筆，都屬於投資、自用兩相宜的物件。

(中時 )