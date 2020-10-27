台中市議會27日交通地政質詢，市議員黃守達質疑台中居家檢疫替代所淪為標新立異的形式，除了堅持「獨棟」以外，與其餘縣市與中央的「防疫旅館」無異，反造成民眾混淆，也不利於旅宿業者加入防疫旅館的行列，在資源稀缺狀況下，供給的對象有限，民眾無法自由選擇適合自己的住宿環境。市府觀光旅遊局長林筱淇說，市府有分工媒合旅宿業者，外縣市讓民眾很混淆。

黃守達指出，台中標榜獨創「居家檢疫替代所」，實際目的其實與其餘縣市的防疫旅館幾乎沒有不同，都是透過旅宿業的分流來提供無法在家檢疫的民眾一個隔離14天的居住環境；全台獨步的名稱卻經常造成民眾搞不清楚。指揮中心規定，作為防疫旅館只要有分層、分區或獨棟，做好分流即可。但台中市直至現在依然堅持非「獨棟」不可，許多有意投入的旅宿業者因此卻步。

黃守達說，目前台中的居家簡易替代所都是由旅宿業者轉型而成，觀旅局連居家檢疫替代所能否公開都不清楚，觀旅局長回答說目前台中市不公開。但網路上卻能搜尋到完整名單，甚至連個別業者都在自家網站上標榜自己是居家檢疫替代所，觀旅局卻說不能公開？那到底是市府的保密機制做得太爛，還是觀旅局搞不清楚狀況？

黃守達指出，在交通部觀光局網站上，有目前願意公布之防疫旅宿名單，台北就有72家、高雄有18家願意公布。現在國內疫情控制穩定，民眾對於疫情已不再如初期那麼恐慌，應可讓業者自己選擇是否公開，交由觀旅局整合名單，公布既可以減少統一窗口的負擔，也可以讓有需要的旅客選擇自己需要的房型與價格。

黃守達強調，許多歸國的台中人向他反映，聯絡單一窗口雖然可以確定有檢疫替代所住，但常常都在入住前一天才通知可入住的旅宿，甚至旅宿品質良莠不齊，也無法自己多花費住好一點的旅宿。居家檢疫一住就是15天，若沒有選擇空間，就完全是碰運氣來決定這15天的居住品質是天堂還是地獄。

林筱淇指出，市府讓民眾知道居家簡易替代所清楚分流，與防疫旅館不同是確實的分流，要求居家簡易替代所是整棟方式提供，不公開是公會的要求，目前政策是不公開！市府有分工、媒合旅宿業者。

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(中時 )