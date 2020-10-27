北市啟聰學校空間活化 社福機構進駐服務社區 18:052020/10/27 中時 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市長柯文哲（中）牽著幼兒園小朋友一同完成環式體能課程。（黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市長柯文哲（前排右二）出席啟聰學校教育社福大樓啟用典禮。（黃世麒攝） 台北市長柯文哲27日出席啟聰學校教育社福大樓啟用典禮，與幼兒園小朋友們一同完成環式體能課程。 該處原為學生宿舍，為活化校園空間，北市府在1、2樓成立大龍峒非營利幼兒園，3、4樓則為大龍峒身障社區長照機構，是北市第一處以聽障者為優先服務對象的日照機構，最多可服務45位身障朋友。 (中時 ) #機構 #服務 #北市 #幼兒園 #大龍峒 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 迎iPhone 12換機潮 小豪包膜引進無塵室主打頂級包膜服務 14:412020/10/27 科技 願麗醫美 獲衛福部品質認證 04:102020/10/27 投資理財 三重一村委外眷村文化保留僅3成 議員憂步松菸後路 11:202020/10/27 生活 中科二林園區吸睛 吸百家廠商參加招商說明會 18:572020/10/27 財經 ITF台北旅展 福泰飯店集團打造閨蜜專屬活動攤位 19:562020/10/27 旅遊 北市就業甄選全面e化 全國首創網路甄試27日正式啟動 11:322020/10/27 財經 台灣大 跨足科技照護服務 04:102020/10/27 產業．科技 APP開發量、下載量落後 柯市府挨轟智慧城市空口說白話 15:272020/10/27 政治 桃園大竹圖書館今日開幕 結合長照、活動中心 17:062020/10/27 寶島 疫情致社福團體捐款減少 小S當場宣布捐贈100萬元 14:342020/10/27 生活 生活熱門新聞 魔性變天！29度掉到15度 本周暴冷時間曝 - 生活 恐又有颱風！彭啟明：希望接近台灣 冷空氣這天最強 - 生活 國1台南交流道出口招牌改這樣 網一看照片傻：林佳龍太神啦 - 生活 恐怖復仇！飲用水遭灌母豬發情素 女同事生理反應超狂 - 生活 逛全聯買到「神級辣椒醬」 主婦們讚爆：回購無數罐 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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