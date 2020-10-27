台北市長柯文哲（前排右二）出席啟聰學校教育社福大樓啟用典禮。（黃世麒攝）

台北市長柯文哲27日出席啟聰學校教育社福大樓啟用典禮，與幼兒園小朋友們一同完成環式體能課程。

該處原為學生宿舍，為活化校園空間，北市府在1、2樓成立大龍峒非營利幼兒園，3、4樓則為大龍峒身障社區長照機構，是北市第一處以聽障者為優先服務對象的日照機構，最多可服務45位身障朋友。

(中時 )