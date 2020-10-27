52歲知名音樂人「小胖老師」袁惟仁，2018年10月在大陸跌倒、引發腦溢血昏迷，前年底返台開刀治療後，已至少瘦20公斤，他去年已回東部老家休養、復健，不過袁惟仁今（27日）就被傳出在台東老家跌倒陷入昏迷，住進加護病房，對此，袁惟仁兒子袁義稍早也在IG發聲了。

獨/袁惟仁兒首談父子情 嘆無法相見但回憶美好

「小胖老師」袁惟仁2018年10月在大陸發生意外跌倒，頭部受傷、引發腦溢血昏迷，同時被查出腦內還有腫瘤，袁惟仁並在同年12月返台治療，袁惟仁才在鬼門關前走一遭，未料袁惟仁今則傳出在台東老家跌倒陷入昏迷，住進加護病房。

針對袁惟仁跌倒意外，據了解，袁惟仁目前住在加護病房，26日是他7天觀察期的最後1天，還未脫離險境，袁惟仁目前病況穩定，昏迷指數維持6，並不是完全度過危險期，仍在加護病房觀察中。

袁義IG限時動態全文。（圖／取材自袁義Instagram）

對此，記者致電袁惟仁18歲的兒子袁義電話未接未回，不過他稍早則在IG限時動態發文，並表示：「不好意思，我不回應喔，謝謝關心」，袁惟仁15歲的女兒袁融26日在IG透露只希望爸爸好好的，「是很久沒見了」，言語中流露出對父親的思念。

不過袁義日前才在IG感性發文：「因為我曾經有過你。所以我還在等，等你出現」，也被外界解讀是在對爸爸喊話。

(中時新聞網)