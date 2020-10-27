高雄市一名有毒癮的吳姓男子，因缺錢吸毒，不僅鎖定手遊網友誆騙遊戲點數，還佯裝警察對發生車禍的民眾誆稱可代為調解糾紛，將陸續詐騙30多萬元，匯入不知情的陳姓同居女友帳戶，高雄市警局少年隊警方在青春專案期間偵辦一起販毒案時，查出吳男有吸毒習性，陳女是詐欺通緝犯，上周四在旗山逮獲2人，陳女直至警方上門，才知被男友陷害慘淪通緝犯。

陳女直到警方上門，才知被枕邊人陷害淪為詐欺通緝犯。（圖／讀者提供）

高市警局少年警察隊警方於青春專案期間偵辦一販賣毒品安非他命集團，追查毒品來源時，鎖定旗山地區藥頭出入地點，發現31歲的吳姓男子有吸毒習性，吳男去年11月因詐欺案及妨害公務案遭通緝。

警方調查發現，吳嫌因缺錢買毒，透過通訊軟體Line鎖定喜歡玩手遊的被害人，向對方誆稱只要花5000元就可買到博奕遊戲中的70萬幣，被害人信以為真，將錢匯入吳嫌指定的遊戲角色或帳戶後即封鎖對方。

警方在吳嫌租屋處查獲少許毒品及吸食器。（圖／讀者提供）

此外，吳嫌並向發生車禍的民眾佯稱自己是刑警，可搞定車禍糾紛，被害人誤信匯入金錢，吳嫌即失聯；警方查出和吳嫌同居的陳姓女友（38歲），因和吳嫌是姊弟戀，相當信任吳嫌，卻被吳嫌利用當詐欺人頭戶，今年9月因詐欺案未出庭遭通緝。

警方上周四前往吳嫌旗山租屋處查緝，當場逮捕吳嫌和陳女，並在屋中起出1小包安非他命，及毒品吸食器。

警方告知陳女有通緝身分時，陳女難以置信地說，自己每天都在檳榔攤工作包檳榔，怎麼會是通緝犯，警方告知她的帳戶是詐欺人頭戶，陳女才驚覺竟被吳嫌利用才淪為詐欺犯，警方訊後將2嫌依法解送歸案。

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(中時新聞網)