隔夜美股下跌也影響日股表現，日經225指數開盤才10分鐘，大盤就掉了200多點。在逢低買盤拉抬下，大盤也向平盤靠攏。不過，實在是缺少更多利多消息刺激，大盤午前始終都無法翻紅。日經225指數早盤收23428.7點，下跌65.64點，跌幅0.28%。東證一部指數早盤暫收1612.3點，下跌6.68點，跌幅0.41%。

在日股早盤欲振乏力下，佳能(Canon)股價表現卻可圈可點，漲幅一度高達近5%。

根據佳能公布最新財務報告，受惠於景氣出現回歸跡象，帶動單眼相機熱賣，加上居家辦公與學習變成一種風潮，亦推升印表機需求量。因此，佳能上修今(2020)年一整年各項財測目標：合併營收從原估3.08兆日圓，上看3.14兆日圓；合併營利從450億日圓，上看640億日圓，增幅高達42%。另外，合併淨利也從430億日圓，上修至520億日圓。

至於在全世界馬達市場，有著舉足輕重地位的日本電產(Nidec)，也樂觀上調自己全年財測目標，幅度為12%。日本電產表示，未來5年內將投入近100億美元經費，志在成為電動車界馬達翹楚。全球市佔率方面，2025年預估可達25%，到了2030年，則希望有最多45%全球市場。目前，日本電產正在興建一個，可以供應中國大陸200萬個，以及歐洲100萬個電動車驅動馬達的大工廠。另一個更大的驅動馬達工廠，計畫落腳在墨西哥，打算在2025年前，可望產出500萬個驅動馬達。日本電產這些擴廠預算，耗資最多將達100億美元。

不過投資人似乎不看好日本電產未來增產計畫，股價於早盤交易時，一度還下跌4%。

(時報資訊)