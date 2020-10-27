台灣醣聯(4168)啟動合作開發模式打造新型抗體開發平台，骨鬆相似藥授權拚今年底、明年初拍板，今日股價開高後，直奔漲停板鎖在25.7元。

醣聯抗體庫中有超過50株以上的抗體，能夠做多種不同醣基修飾，日前已打造新型抗體開發平台--驅抗體Pro-antibody，現正積極尋求合作夥伴，已有大型藥物公司或中型生技公司正在商討合作中。

至於在手開發的生物相似藥SPD，適應症包含腫瘤科用藥以及骨質疏鬆症，雖然處在臨床前試驗階段，不過，已吸引歐美及日本的藥廠來洽談，特別是歐洲彼此已商談到最後，希望有機會在今年底或明年初可以有好消息。

醣聯另一項產品為SEA，是治療黃斑部病變及腫瘤科，原廠為EYLEA，近年銷售成長有超前趨勢，2017年營收58億美元，預估2020年營收可望達84億美元。眼科市場近年市場關注度高，目前公司已經完成三批量產，不少眼藥公司表達有興趣。

(時報資訊)