台灣再生行動聯盟今天公布台灣碳排放前15大企業的綠能表現報告，在前15大碳排放企業中表現最好的是台積電，另外台灣化學纖維表現也良好；表現最差的企業是台塑石化、大連化工及南亞塑膠，不僅資訊不透明、用電量大，甚至否認自身為用電大戶的事實。該聯盟呼籲經濟部，公開用電大戶，並造冊公布督促產業。

台灣再生行動聯盟今天與綠色和平組織、民進黨立委洪申翰、時代力量立委陳椒華於立院召開「用電大戶綠能使用比一比」記者會，台灣再生行動聯盟表示，能源局即將於11月公布用電大戶條款，但在第二版草案中卻將「公告名冊」拿掉，不公開用電大戶，讓政策難以受到大眾檢驗。

台灣行動再生聯盟公布台灣碳排放前15大企業的調查報告，在綠電的表現中，表現最好的是台積電，承諾至2030年生產廠房的25％及非生產廠房100％使用率能；另外台化纖則是設置太陽能最多的企業，表現也不錯。台灣水泥、亞洲水泥、台灣中油、群創光電、友達光電的綠能使用都在0.05％以下，但在調查中的排名已經是靠前的，對於綠能有長期清楚的綠能規劃。

中石化、長春石化、中鋼、台灣塑膠、中龍鋼鐵5家都沒有使用綠能，但都有設置或提供場所設置再生能源，像是中鋼有設置台陽能且積極發展離岸發電，算是有參與能源轉型，但還有發展空間。

表現最糟糕的是台塑石化、大連化工、南亞塑膠，完全沒有參與能源轉型或使用綠能，台灣在生行動聯盟特別點名台塑石化，年使用26.7億度電，在電洽時還表示自己不是用電大戶。而南亞塑膠最為神秘，連用電度數都無法得知，遭批評為資訊最不公開的。

洪申翰表示，過去政策是顧立產業使用綠能，慢慢地從鼓勵轉變為用電大戶的責任跟義務，這不僅是國際趨勢，更是社會大眾的期待。全世界的產業結構在轉型，他認為台灣工業界絕對有足夠的能量，在升級的同時承擔發展綠能的責任，落實氣候行動。

(中時 )