受到確診人數攀高，疫情持續升溫，以及總統大選變數大等衝擊，美股四大指數26日同步重挫，跌幅在1.64～2.29％之間，台股今（27）日在12,900點之下弱勢游走，跌破5日及10日均線，市場資金轉戰至VIX、黃金、白銀、美債及與各國股指連動反向ETF等，成為市場資金避風港。

美股四大指數26日同步大跌，引發市場恐慌，富邦VIX ETF帶動的美國標普500 VIX期指也出現強彈，今天台股開盤後，富邦VIX股價跳空上漲約3％，到了午盤12點過後，成交量已近達15萬張，已比昨天的5萬多量能，激增快2倍。

此外，在市場避險情緒攀升下，連動國際黃金、白銀的正向ETF也同步走揚；與美債連動的元大美債20正2也連日攻堅。

而全球股市更是跟著美股回檔，今天在台股交易、與各國股指連動的反向ETF，成為避險資金的出口，今天同步上揚，包括國泰美國道瓊反1、富邦印度反1、元大S&P500反1、FH香港反1、富邦上証反1等都上漲約1％上下。

(工商 )