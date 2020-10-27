2007年發起「喜來登宜蘭渡假酒店」專案的張世鈺、廖秋鄉，提告請求確認股權，要貝門公司將名下股權於天外天公司股東名簿之股份登記予以塗銷，回復登記給他們2人，台灣高等法院認為，2人請求沒有理由，對天外天公司已無股權，判決敗訴確定。

張世鈺2人提告表示，他們與天外天公司在2007年9月間發起「喜來登宜蘭渡假酒店」專案，共同與力新公司簽立合作開發合約，並依約提供名下之天外天公司股票為力新公司設質（下稱系爭質權），以擔保發起人及天外天公司賠償義務之履行。

他們指控力新公司委由他人在2012年12月間拍賣股票，並與拍定人通謀用低價買受該股票，且拍賣程序未通知他們到場及提出市價證明，拍賣為無效，他們對天外天公司仍有股權存在。

一、二審都認為，張等2人背書轉讓設質給力新公司的股票為記名股票，並經天外天公司完成登記，力新公司得以其設質對抗天外天公司，嗣其行使質權拍賣股票，拍定人再將股票背書轉讓予貝門公司，2人對天外天公司已無股權存在，駁回他們的請求，全案定讞。

(中時 )