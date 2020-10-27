爭議十多年的美麗灣渡假村仲裁結果日前出爐，裁定由台東縣政府以6.29億元買回，對此判決結果引發各界不滿，今(27)日環團、律師及建築界人士聯合召開記者會，要求台東縣政府公開仲裁判斷書及建築物鑑價資料，強調美麗灣度假村應拆除，除了兼顧成本與環境正義，更避免後續污染。

台東杉原海邊美麗灣渡假村於2005年底動工，但因為破壞生態與造成原住民傳統領域爭議，環團因而提出「建照和執照無效」、「環評無效」等訴訟，高雄高等行政法院在2016年3月底判決「撤銷環評結論」定讞。

眼看營運無望，業者便向台東縣政府求償，仲裁結果日前出爐，裁定台東縣政府以6.29億元買回。

地球公民基金會副執行長蔡中岳表示，美麗灣案是從2004年起，經歷4位縣長舊政權的荒謬錯誤，如今違法廠商竟能拿到納稅人6.29億金額實在令人無法接受，強烈要求台東縣政府公布仲裁判斷書及建築物鑑價資料，強調拆除美麗灣才是符合成本又兼顧環境生態的方式。

建築師曹羅羿指出，6.29億的數字應是來自當年建造成本(1坪約4萬元)，以及美麗灣建築執照中的總樓地板面積5462坪來估計，但歷經10多年，2億恐怕是比較公允的數字；就算以今年基準計算也僅大約4.5億，6.29億究竟如何算來關鍵還是在於鑑價資料應公開。

過去負責美麗灣案訴訟、前環保署副署長詹順貴說，台東縣政府將6.29億稱為「買回」，實質上就是一種「賠償」，美麗灣主體建物臨海迎風，幾年來鹽蝕與管理不善之下已有幾分殘破，台東縣府對建築物鑑價結果為何還高達6.29億？懷疑縣府「放水打假球圖利業者」。

地球公民基金會花東辦公室主任黃斐悅 說，要求台東縣政府向行政院申請補助，比照新北市政府經驗，透過前瞻計畫「全國水環境改善」中海岸復育的項目，以避免二次破壞污染環境。

(中時 )