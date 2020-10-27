台中市議員陳廷秀今天於交通地政業務質詢提出，谷關溫泉泉質佳風景秀麗溫泉旅館林立，谷關有15家溫泉旅館全數都在水源保護區，有溫泉標章的旅館有8家餘7家尚在輔導中，主要是環評沒過，市府應將溫泉送經中央觀光主管機關認可機關。觀旅局長林筱淇說，市府將加強輔導以保障旅客住宿安全。

陳廷秀指出，谷關溫泉因位於自來水水質水量保護區、山坡地保育區、原住民保留地等多種限制區域，業者辦理環境影響評估及水土保持計畫送審，但因位於水源開發地以致無法取得建物使用執照，並無法申請旅館業登記證，未取得合法化經營。

陳廷秀說，業者未申請溫泉標章涉違規經營 《溫泉法》第十八條規定：「以溫泉作為觀光休閒遊憩目的之溫泉使用事業，應將溫泉送經中央觀光主管機關認可之機關(構)、團體檢驗合格，並向直轄市、縣(市)觀光主管機關申請發給溫泉標章後始得營業。」谷關地區有15家旅館，7家符合環評法規並取得旅館登記證合法營業。

陳廷秀表示，和平谷關地區位於石岡壩水庫集水區內之馬鞍壩水庫集水區範圍，屬於自來水水質水量保護區。依據「環境影響評估法」及「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」第20條規定，旅館或觀光旅館之興建或擴建，位於自來水水質水量保護區(但申請擴建或累積擴建面積一千平方公尺以下，經自來水水質水量保護區主管機關及目的事業主管機關同意者，不在此限)，應實施環境影響評估。

林筱淇說，有7家尚未取得旅館登記證，觀旅局以輔導及稽查裁罰並行，每年除依發展觀光條例稽查裁罰外，並組成輔導小組以實地訪查輔導，瞭解未合法之原因與難處，並提供旅館業申請之合法途徑建議方案及法規諮詢，以保障本市旅客住宿安全。經輔導後，已有2家通過環境影響評估、3家取得土地使用權，持續追踪業者合法化進度，加速業者取得旅館業登記證合法化。

(中時 )