每家早餐店的蛋餅口味、特色不一樣，但這名網友竟買到了蛋在餅外面的蛋餅，打開傻眼以為是老闆娘折反了，跟平常不太一樣，照片PO上Dcard有趣版後，大家才告訴原PO這不是折反，而是很難的「逆折法」，透露這老闆娘其實是個高手，蛋餅這樣才好吃！

原PO將照片貼上網後，引發網友熱烈討論，直呼這才是真正的「蛋餅」，「有些早餐店的確是這樣弄的」、「這老闆娘是個高人！逆折法很難欸！」、「這樣才好吃」、「其實是雙蛋蛋餅，好吃」、「懂的人才會這樣吃，老闆娘真的是高手！」

網友也表示「逆折法」在南部的早餐店蛋餅很常見，北部很少看到有人這樣弄，「每一次我回南部阿嬤家的時候，早餐店都是這樣做的，第一次看到的時候也嚇到哈哈真的是蛋餅啊」、「蛋在外面也太神奇了」、「讓我想起用麵糊煎餅皮的蛋餅」、「平常的要叫餅蛋」。

對此，好奇心發作的原PO隔天又到同一家早餐店買蛋餅，親眼看著店員真的是故意將蛋捲在外面，「看樣子原來店家本來就是使用逆折法！」同時也覺得蛋在外面的做法真的比較好吃，入口就先聞到蛋香味，感嘆老闆娘真的辛苦了。

(中時新聞網)