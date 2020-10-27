廣達董事長林百里今 (27) 日表示，台灣擁有龐大完整的健保資料庫，如果將健保資料庫應用商轉，可望創造龐大商機，他看好台灣在AI、大數據結合5G後，將可帶動智慧醫療、精準醫療成為台灣下一個「護國神山」產業。

林百里指出，廣達也以 IT 產業技術跨入智慧醫療發展，與健保署合作提供人工智慧醫療雲運算整合平台 (QOCA)，希望建立科技雲平台，貢獻台灣醫學發展，現階段提供迷你雲平台，未來將再做得更好、更擴大方便。

林百里說，未來十年 IT 產業創新將為社會帶來突破性發展，包含超級電腦、超快運算、超連結等，如果將 IT 技術擴大支持智慧醫療、智慧健康產業，可望讓所有人類都得到完善的醫療照護，這也是廣達在智慧醫療上的遠程目標。

隨著健康資料人工智慧平台發展，林百里認為，數據應用、大量管理工具、AI 臨床運算、安全防護都將成為智慧醫療產業發展的重要里程碑，但仍需要醫療業、科技業雙邊攜手合作，將資料、項目整合，才能促成產業鏈完成，達到世界影響力。

(工商 )