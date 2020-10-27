大陸工業企業利潤連續第5個月出現增長。大陸國家統計局27日公布，9月份，規模以上工業企業實現利潤總額人民幣（下同）6,464.3億元，年增長10.1％，惟增速比8月份回落9個百分點。

今年首9個月，全國規模以上工業企業實現利潤總額4.37兆元，年減2.4％，降幅比首8月收窄2個百分點。

在41個工業大類行業中，21個行業利潤總額較上年同期增加，20個行業減少。其中農副食品加工業增長16.7％；通用設備製造業增長10.7％；汽車製造業增長3％；石油、煤炭及其他燃料加工業則下降66.2％。

統計局官網新聞稿稱，統計局工業司高級統計師朱虹表示，儘管前三季度工業企業利潤持續穩定恢復，但當前累計工業企業營業收入和利潤增速均尚未轉正，應收帳款和產成品存貨增速仍然較高，企業利潤持續回升基礎仍需鞏固。下階段，要按照推動高質量發展、構建新發展格局要求，進一步激發市場主體活力，著力解決企業生產經營困難，推動工業經濟持續穩定向好發展。

(工商 )