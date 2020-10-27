袁惟仁（小胖）前年10月在上海不慎跌倒引發腦溢血，並發現腦內腫瘤，前年底返台開刀治療後，已至少瘦20公斤，他去年已回東部老家休養、復健，豈料近來傳出他又因跌倒導致昏迷，住在加護病房，26日是他7天觀察期的最後1天，還未脫離險境，據悉，袁惟仁目前病況穩定，昏迷指數維持6，並不是完全度過危險期，仍在加護病房觀察中。

對此，記者致電袁惟仁18歲的兒子袁義電話未接未回，袁義僅表示：「不好意思，我不回應喔，謝謝關心。」他15歲的女兒袁融26日在IG透露只希望爸爸好好的，「是很久沒見了」，言語中流露出對父親的思念。而袁義日前在IG發文：「沒有快樂的我似乎在悲傷時就不會期待快樂，或許就不會空等。就像如果我根本沒有你，當你離開的那天我或許就不會如此無助。你呢，因為我曾經有過你，所以我還在等，等你出現。」疑似在向父親喊話，如今依舊等著父親出現。

(中時 )