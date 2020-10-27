許多人都有更年期便祕的困擾，除了跟飲食息息相關，日常生活習慣也脫不了關係，若過度依賴藥物，恐無法回歸正常排便。專家表示，起床後第一件事多數人都做錯，建議每天起床後可以先做3件事，不但可幫助身體排毒，還可遠離更年期便祕。

更年期因雌激素減少，若再加上自律神經失調及心理壓力，恐讓便秘情況更明顯，《早安健康》報導，日本女性醫療保健專家中村理英子在「圖解更年期小百科」中表示，早上起床後做對下列3件事，可有效改善更年期便祕困擾。

1. 晨起時空腹飲用一杯溫開水，有助於刺激腸胃，幫助排便。

2. 起床前用手掌順時針按摩腹部，促進腸胃蠕動。

3. 適度的運動可促進排便，早晨做一段10分鐘的體操，喚醒腸胃。

此外，均衡攝取蔬菜水果，例如富含纖維的甘藷、菠菜、牛蒡、胡蘿蔔、香蕉等，都有助於大腸蠕動排便。中村理英子提醒，若有想要上廁所的感覺時，千萬不要憋著；對於有些人只要一緊張就會肚子痛或拉肚子，中村理英子說，若症狀嚴重、發生頻率又高，應尋求專業醫生協助。

中天新聞 冷颼颼！ 「倉促起床」恐發心血管疾病

(中時新聞網)