國家實驗研究院國家實驗動物中心，打造「次世代腎毒性測試之小鼠平台」（又稱「神農鼠腎毒篩檢平台」），為國內對腎毒檢測與護腎產品之開發提供必要的工具鼠，也降低腎毒性物質進入人民生活的可能性。

依據健保署統計資料，2019年台灣腎衰竭洗腎人口高達9.2萬人，因慢性腎臟病就醫人數超過42.2萬人，總共花費了健保約533億元。

腎臟病成因錯綜複雜，人口老化以及糖尿病、高血壓、高血脂等三高控制不佳，是造成洗腎主因；然而飲食或不當的用藥習慣，導致國人腎毒性物質曝露量太高，也是重要的影響因素。

目前國際上對於藥物、健康食品或食品添加物的腎毒性，並沒有一套非常好的檢測方式。國際大藥廠與美國、歐盟及日本的政府藥物管理部門於2005年聯手成立「預測性安全測試聯盟」，加速建立新的安全性評估規範，並打破藥廠之藩籬，合力開發出一套以大鼠為試驗動物的測試平台，測量尿液中七種與腎損傷有關之蛋白濃度，來強化腎損傷檢測的敏感度。

為強化腎毒性檢測安全性評估的分析工具，成功大學醫學系教授暨附設醫院小兒腎臟科主任、同時也是國研院動物中心合聘研究員邱元佑，以其長期臨床經驗所構思之概念，結合國研院動物中心獨有的大片段基因改造技術，打造出「神農鼠腎毒篩檢平台」。

國研院動物中心開發的「神農鼠腎毒篩檢平台」，將腎臟專一表達酵素「肌醇加氧？」（MIOX）與外來冷光酵素綁定，在腎臟受到損傷時，腎臟細胞會釋放此冷光酵素到血液或尿液中，只要測量小鼠血液或尿液中的冷光酵素活性，便可評估腎臟損傷程度。

國研院動物中心表示，「神農鼠腎毒篩檢平台」具備早期預測性、高專一性、高靈敏度之特色，可以比「預測性安全測試聯盟」所用的「大鼠尿液腎損傷蛋白分析」提供更早、更敏感且穩定的腎損傷證據，降低腎毒性物質進入臨床或人民生活的可能性。

(中時 )