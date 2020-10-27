旺宏(2337)法說會後，外資看法不同調，一家美系外資看好宅經濟將帶動旺宏公司ROM業務未來兩年成長，維持加碼評等，目標價升到41元，但另一家外資認為NOR Flash價格將隨著美國政策而變化，仍有不確定性，重申減碼評等，目標價則調升到26.5元。

看多的美系外資認為，華為9月中旬遭美國貿易制裁，對旺宏編碼型快閃記憶體（NOR Flash）需求恐下滑，將影響旺宏今年第4季NOR Flash營收；但在唯讀記憶體（ROM）業務進入旺季，將受惠於任天堂強勁需求支撐，預估旺宏第4季營收將季減14%、年減2%。

美系外資認為，在任天堂遊戲主機新機種、多款新遊戲帶動下，旺宏未來兩年ROM業務的年複合成長率將達到兩位數百分比，維持「加碼」投資評等，目標價從38元上調到41元。

另一家美系外資表示，中國大陸晶圓代工廠中芯雖遭美國制裁，現有產能仍正常，今年第4季NOR Flash應該不會漲價，反而可能微跌。外資認為，NOR Flash價格走勢將隨著美國對中國政策而變化，特別是與美國總統大選結果相關，仍有不確定性，重申旺宏「減碼」評等，但因財報優於預期，目標價由24元調升到26.5元。

記憶體廠旺宏昨日舉行線上法人說明會，公布第3季營運結果。隨著儲存型快閃記憶體（NAND Flash）、唯讀記憶體（ROM）與晶圓代工業務成長，旺宏第3季營收109.57億元，季增18%，為歷史次高。第3季毛利率36%，較第2季拉升1個百分點，稅後淨利16.18億元，季增22%，每股純益0.88元。

受惠旺季效應，旺宏第3季ROM業績季增58%，是成長幅度最大的產品線，產品比重攀高至46%。董事長吳敏求表示，日本遊戲機廠客戶需求依然暢旺，因宅經濟效益，預期明年還是不錯的一年。

在NOR Flash方面，吳敏求說，因貿易戰影響5G產品出貨，使得第2季及第3季NOR Flash出貨逐季滑落，預期第4季NOR Flash市況穩定。若貿易戰不停歇，明年NOR Flash市場可能會供不應求；其中，高密度產品因提供者較少，供給將更緊張。

另外，華邦電日前傳出NOR Flash打進蘋果iPhone 12供應鏈，吳敏求說，旺宏NOR Flash也打進蘋果iPhone 12供應鏈，在OLED面板用NOR Flash市場占有率達5成。

(時報資訊)