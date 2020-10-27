緯創(3231)近期遭外資持續性減碼，昨天雖獲外資小幅買超，但累計外資持股比已降到51.68%。緯創近年來持續分散生產基地，10月中為擴充產能，緯創再透過馬來西亞子公司Wistron Technology(Malaysia) Sdn. Bhd以馬來幣1.2億元(相當於2874萬美元)收購Western Digital馬來西亞工廠。此次的收購動作，外資認為有助明年新智慧型喇叭（speaker）專案出貨，而該布局也符合公司的全球布局計畫。

雖然外資一路減碼緯創，但仍有亞系外資看好緯創在4Q營收反彈動能，預估4Q的營收季增可達14%，主要來自於智慧型裝置出貨放量，以及雲端相關業務的動能成長。

緯創持續在全球布局，因應全球供應鏈調整步調，緯創積極擴充非大陸產能比重，全球擴產進度照計畫進行，預期2021年底非中國大陸產能比重將達5成。

緯創面對全球局勢改變，代工廠也配合客戶、供應鏈進行全球布局、風險管控，除了成本競爭考量，如何掌握供應鏈，讓產能布局更加平衡是近年廠商所面臨的挑戰。

緯創董事長林憲銘曾指出，廠商全球布局，並不是要把中國工廠關閉或是全部移出中國，而是在非中國地區設立新廠；以緯創為例，目前已在馬來西亞、墨西哥、越南、印度等地擴廠、建廠進度皆照計畫進行中，台灣台南也已定案，桃園、新竹則還在評估。

(時報資訊)