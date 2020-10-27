根據路透社/易普索（Ipsos）周一公布的民意調查結果，在距離11月3日僅剩一周時間，民主黨總統候選人拜登在各搖擺州的支持率仍然領先現任總統川普，最新民調顯示。

路透社/易普索正持續對威斯康辛、賓夕法尼亞、密西根、北卡羅來納州、佛羅里達與亞利桑那這6個對美國總統大選結果具關鍵性影響的搖擺州選民進行民意調查。

民調結果顯示，威斯康辛在10月20日～10月26日之間，支持拜登的比例達53%，川普支持度為44%。拜登的領先差距較前一周的51%比43%略為擴大。該州三分之一選民表示已經投票。

賓州在10月20日～10月26日期間，拜登以50%的支持率領先川普的45%，略高於前一周的49%比45%。21%選民宣稱已經投票。

佛州在10月14日～10月20日期間，拜登的支持率以50%領先川普的46%，前一周為49%比47%，幾乎追平。亦有21%選民表示已經投票。

亞利桑州在10月14日～10月21日期間，拜登的支持率為49%，仍然領先川普的46%，但差距較前一周的50%對上46%略為縮小。27%的選民表示已經完成投票。

密西根州在10月14日～10月20日期間，拜登支持率為51%，川普為44%，前一周為51%對上43%。該州28%的選民表示已經投票。

北卡在10月14日～10月20日期間，拜登支持率為49%，川普為46%，拜登的領先差距較前一周的48%對47%縮小。18%該州選民宣稱已經投票。

(時報資訊)