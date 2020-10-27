台南鐵路地下化工程拆遷爭議不休，北區開元路半拆戶黃春香對屋內樓梯間被拆除有疑異，經申請鑑界後，鐵道局中部工程處27日會同台南地政事務所人員複丈，以釐清拆除界線畫設界址後，初步確認樓梯間在拆除範圍內。

台南地政事務所人員上午9時抵達北區黃家，先勘查地形後，隨即展開鑑界，初步確認黃家主張的樓梯間，應在拆除範圍內。

針對鑑界結果，在場堅守抗爭的學生表示尊重，但也認為，鑑界只是保障當事人權益的基本程序之一，並質疑先前鐵道局的界址量測與今天相差約12.5公分，其他拆遷户是否也可能發生此種情況？

抗爭學生還強調，黃家一直主張「設定地上權，鐵道樓梯可兩全」，希望鐵道局補足此一程序後，盡快與黃家協商，提出樓梯、鐵道並存的雙贏方案。不過，鐵道局中工處則認為，今天的鑑界主要是釐清拆除界線爭議，鑑界結果也符合地籍線就是拆除線；至於後續協調方案，尚待進一步溝通。

據查，中工處13日接管強制拆除黃家引爆抗爭，目前已封鎖圍籬現場，但仍有聲援學生堅守不退讓，交通部政務次長王國材21日南下實地勘查後表示，黃家是半拆户，未來靠近鐵路地下化被拆的側面正好面臨「公園道第1排」，應該可以有更好的規畫，交通部願意介入參與、密集對等討論，盡全力確保屋主的生活空間，將請鐵道局協助規畫讓黃家可以接受的可行方案。

王國材還指出，南鐵地下化工程已經進行到最後階段，鐵道局是施工單位，有被賦予的責任，黃家在國家建設中面臨拆遷也有自己的想法與無奈，對黃家而言是受害者，交通部會持開放態度進行協調。

南鐵地下化工程原本預定於2024年6月完工，但因沿線住戶抗爭長達9年多，延遲工程用地的取得，工程完工日預估將延至2026年。

(中時 )